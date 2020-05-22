شاهد: إعصار "أمفان" يضرب بنغلاديش وشرق الهند مخلّفاً أضرارا وخسائر فادحة

تواجه الهند وبنغلاديش سنويا خطر الأعاصير، هذا العام ضرب إعصار "أمفان" بنغلاديش وشرق الهند، مخلّفاً وراءه أضرارا وخسائر فادحة في الأرواح والمباني والبُنى التحتية. مشاهد الفيديو أظهرت قوة هذه الكارثة الطبيعية، التي أودت بحياة العشرات وخلّفت فيضانات غمرت الشوارع والمنازل وحملت السيارات، وكسرت أعمدة الكهرباء.
في الصباح، بدأت السلطات في مسح الأضرار، بعد أن قضّى ملايين المواطنين ليلة طويلة ومرعبة، تخلّلتها رياح عاتية وصلت سرعتها 165 كيلومترًا في الساعة.
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