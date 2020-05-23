شاهد: مؤيدو حزب "فوكس" اليميني في إسبانيا يتظاهرون خلال موكب للسيارات ضد الحكومة

استقل آلاف الإسبان من حزب "فوكس" اليميني المتطرف سياراتهم، وتجمعوا في موكب جال في شوارع العاصمة مدريد ومدن أخرى، احتجاجا على طريقة مكافحة الحكومة لوباء كوفيد-19. ودعا الحزب المحتجين إلى الخروج في سياراتهم، في ظل حالة الطوارئ التي أقرت منذ شهرين تقريبا. وأطلق على الجولة الاحتجاجية اسم "قافلة من أجل إسبانيا والحرية"، وقد رافق أناس بمجموعات صغيرة موكب الاحتجاج مشيا، دون أن يحترم بعضهم مسافة التباعد الاجتماعي الضرورية.
No Comment المزيد من
شاهد: جسم غريب طائر ولامع في سماء فيكتوريا الأسترالية
شاهد: الإيطاليون يستمتعون بالشواطئ مجددا
شاهد: طريقة مبتكرة للمعانقة في زمن كورونا و"كلب آلي" لضبط التباعد الاجتماعي في سنغافورة
شاهد: كاتدرائية إيطالية تبتكر طريقة جديدة لاحترام التباعد الاجتماعي عند زيارتها
شاهد: اشتباكات في المجلس التشريعي في هونغ كونغ
شاهد: جسم غريب طائر ولامع في سماء فيكتوريا الأسترالية
شاهد: الإيطاليون يستمتعون بالشواطئ مجددا
شاهد: طريقة مبتكرة للمعانقة في زمن كورونا و"كلب آلي" لضبط التباعد الاجتماعي في سنغافورة
شاهد: كاتدرائية إيطالية تبتكر طريقة جديدة لاحترام التباعد الاجتماعي عند زيارتها
شاهد: اشتباكات في المجلس التشريعي في هونغ كونغ
شاهد: إعصار "أمفان" يضرب بنغلاديش وشرق الهند مخلّفاً أضرارا وخسائر فادحة
شاهد: ممرضون يحتجون على ظروف العمل في باريس
شاهد: "كلب آلي" مراقب وضابط التباعد الاجتماعي في سنغافورة
شاهد.. حلاقون زبائنهم متظاهرون في ولاية ميشيغان
شاهد.. مئات الدلافين تقفز قبالة شواطئ كاليفورنيا
شاهد: عودة الحياة المشروطة إلى الحدائق العامة في نيويورك بعد شهرين من الإغلاق
شاهد: الهند تتلقّى ضربة من أقوى إعصار يتشكل في خليج البنغال
شاهد: روبوت لتقديم البيرة للحفاظ على التباعد الاجتماعي في إسبانيا
شاهد: الكراسي الفارغة.. طريقة أصحاب مطاعم باريس للتعبير عن قلقهم
شاهد: بعد أن شرَعت أبوابها مجددا .. متاحف روما بانتظار زائريها