شاهد: مؤيدو حزب "فوكس" اليميني في إسبانيا يتظاهرون خلال موكب للسيارات ضد الحكومة

استقل آلاف الإسبان من حزب "فوكس" اليميني المتطرف سياراتهم، وتجمعوا في موكب جال في شوارع العاصمة مدريد ومدن أخرى، احتجاجا على طريقة مكافحة الحكومة لوباء كوفيد-19. ودعا الحزب المحتجين إلى الخروج في سياراتهم، في ظل حالة الطوارئ التي أقرت منذ شهرين تقريبا. وأطلق على الجولة الاحتجاجية اسم "قافلة من أجل إسبانيا والحرية"، وقد رافق أناس بمجموعات صغيرة موكب الاحتجاج مشيا، دون أن يحترم بعضهم مسافة التباعد الاجتماعي الضرورية.