بدون تعليق جمهور لحفلات موسيقى البوب من داخل السيارات

حضر المئات حفل موسيقى البوب من داخل سياراتهم، وتبدو هذه الطريقة المبتكرة في الأداء حلا نموذجيا لتشجيع الابتعاد الاجتماعي والاستمرار بالأداء الفني. ويقول مغني البوب كيم تيم اوه: " لقد ابتكرنا هذا الحل بفضل انتشار الوباء".

ويعبر سونغ ميونغ جاي، رجل أعمال حضر الحفل وعبرعن سعادته بالطريقة الجديدة في التواصل أثناء العرض قائلا: "اعتقدت أنه سيكون من الصعب جدًا التفاعل مع المطربين. ومع ذلك، فإن اختراع أسلوب جديد للتصفيق باستخدام المصابيح الأمامية للسيارة والقدرة على الاستمتاع بهذا العرض النابض بالحياة يمنحني القشعريرة".