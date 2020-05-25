رغم الهزة الأرضية.. رئيسة وزراء نيوزلندا تمازح في لقاء مباشر

زلزال ضرب العاصمة النيوزلندية ويلينغتون، وهز مبنى البرلمان، أثناء إجراء رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن لقاء تلفزيونيا على الهواء مباشرة.
وبالرغم من صدمتها إلا أنها لم تبد خوفها، بقيت أمام الكاميرا ملقية نظرة إلى السقف، وقالت:"لدينا هزة أرضية هنا، لكن إن رأيتم أشياء تتحرك خلفي، فإن خلية النحل هي الأكثر حركة، إطمئنوا فانا لا أجلس تحت أضواء معلقة، ويبدو أنني في مكان مدعم بشكل جيد".
واستمرت الهزة لنحو 30 ثانية، وبقوة 5.8 درجات، وشعر بها عشرات الآلاف من النيوزلنديين، في أوكلاند ودونيدين، ولم يتم الحديث عن ضحايا أو خسائر.
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