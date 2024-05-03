Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
أسود البحر تظهر بالمئات في أرصفة سان فرانسيسكو
no comment

فيديو. المئات من أسود البحر تستمتع بالشمس على أرصفة سان فرانسيسكو وتثير دهشة السياح

تشهد منطقة "فيشرمانز وارف" الشهيرة في سان فرانسيسكو زيادة كبيرة في أعداد أسود البحر، حيث أصبحت منطقة جذب سياحي هامة.

تشهد منطقة "فيشرمانز وارف" الشهيرة في سان فرانسيسكو زيادة كبيرة في أعداد أسود البحر، حيث أصبحت منطقة جذب سياحي هامة.

وفي الأيام العادية يمكن رؤية ما يقارب مئة منها وهي تتلقب على الرصيف في كل المواسم، مع المياه الهادئة وعدد قليل من الحيوانات المفترسة، والكثير من مساحة الرصيف، وفرت البيئة المحمية للمرسى للمخلوقات البحرية مكانا آمنا للراحة.

وقد شهد هذا الأسبوع ظهور أكثر من ألف أسد بحر، ما أثار دهشة الزوار الذين تجمعوا لمشاهدتها، ويبدو أن هذه الزيادة مرتبطة بموسم التزاوج، حيث تتوقف أسود البحر في سان فرانسيسكو للراحة والتزود بالطعام أثناء سفرها جنوباً إلى جزر القناة.

المزيد من no comment

آخر الفيديوهات