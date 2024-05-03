فيديو. المئات من أسود البحر تستمتع بالشمس على أرصفة سان فرانسيسكو وتثير دهشة السياح

تشهد منطقة "فيشرمانز وارف" الشهيرة في سان فرانسيسكو زيادة كبيرة في أعداد أسود البحر، حيث أصبحت منطقة جذب سياحي هامة.

وفي الأيام العادية يمكن رؤية ما يقارب مئة منها وهي تتلقب على الرصيف في كل المواسم، مع المياه الهادئة وعدد قليل من الحيوانات المفترسة، والكثير من مساحة الرصيف، وفرت البيئة المحمية للمرسى للمخلوقات البحرية مكانا آمنا للراحة.

وقد شهد هذا الأسبوع ظهور أكثر من ألف أسد بحر، ما أثار دهشة الزوار الذين تجمعوا لمشاهدتها، ويبدو أن هذه الزيادة مرتبطة بموسم التزاوج، حيث تتوقف أسود البحر في سان فرانسيسكو للراحة والتزود بالطعام أثناء سفرها جنوباً إلى جزر القناة.