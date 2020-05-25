أعادت ألمانيا فتح البلاد بعد فترة من تسهيل قيود إجراءات الإغلاق التي تسبب بها تفشي فيروس كورونا.

على بعد ساعة ونصف الساعة بالسيارة من الحدود الدنماركية الألمانية قام بعض الشباب بمبادرة تمكن أقرانهم، مرة أخرى، من عيش تجربة النوادي الليلية والحفلات بمراعاة وامتثال لتدابير السلامة والتباعد الاجتماعي.

التجربة تسمح للأشخاص بالتجمع في مكان واحد والرقص ولكن كل منهم في سيارته.

بوجود منسق موسيقي وأضواء متلألئة من السيارات المتجمعة وتناول المشروبات الخالية من الكحول استطاع هؤلاء الشبان خلق بديل هو ديسكو السيارات، يقولون إنه لا يغني عن الأصل، ولكنه أفضل من لا شيء.