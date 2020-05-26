وباء كورونا: آخر الأخبار والمستجدات لحظة بلحظة

أودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقل عن 344 الفا و107 اشخاص حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر وسُجّلت رسميّاً أكثر من 5453650 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء بينهم ما لا يقل عن 2133900 تماثلوا الى الشفاء.

والدول التي سجلت اكبر عدد من الوفيات الاضافية هي البرازيل (653) والولايات المتحدة (518) والمكسيك (215). والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع 97948 وفاة من أصل 1653390 إصابة. وتعافى ما لا يقل عن 366736 شخصاً.

وبعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي بريطانيا بتسجيلها 36914 وفاة من أصل 261184 إصابة، تليها إيطاليا مع 32877 وفاة من أصل 230158 إصابة و فرنسا مع 28457 وفاة من 182942 اصابة وإسبانيا مع 26834 وفاة من أصل 235400 إصابة علما بانها راجعت حصيلتها الاثنين وقالت ان الوفيات اقل بنحو الفين. وبلجيكا هي البلد الذي سجل اكبر عدد من الوفيات قياسا بعدد السكان عبر ثمانين وفاة لكل مئة الف شخص تليها اسبانيا بـ57 وفاة وايطاليا بـ54 وفاة والمملكة المتحدة بـ54 ايضا وفرنسا بـ44. وحتّى اليوم، أعلنت الصين (بدون ماكاو وهونغ كونغ) عن 82985 إصابة (11 إصابة جديدة بين الأحد والاثنين) بينها 4634 وفاة بينما تعافى 78268 شخصاً.