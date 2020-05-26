شاهد: فتح مدينة بومبي الأثرية في إيطاليا مجدداً أمام الزوار .. بشروط

افتتحت للجمهور مجدداً، لكن بشكل جزئي، مدينة بومبي الأثرية بعد إغلاقها لأكثر من شهرين وسط إجراءات احتواء انتشار فيروس كورونا في إيطاليا.

ويطلب من الزائرين ارتداء الكمامات والوقوف في طوابير ضمن دوائر متباعدة لضمان الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتعقيم اليدين اليدين ويخضعون لفحص درجة الحرارة قبل دخول الموقع.

وسيخضع الافتتاح في الأسابيع الأولى للاختبار، سيكون هناك مسار باتجاه واحد ولن يتم فتح سوى المعالم الأثرية في الهواء الطلق.

بناء على هذا تم تخفيض سعر التذاكر إلى خمسة يورو بدلاً من خمسة عشر يورو في الأحوال العادية.