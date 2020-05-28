شاهد: عمال المطاعم في أوروبا يحتجون من أجل إعادة فتح محلاتهم

تظاهر عاملون في مطاعم ريغا عاصمة لاتفيا، ضد سياسات الحكومة المالية الخاصة بتبعات جائحة كوفيد-19 المتعلقة بدعم السياحة وقطاع إعداد الأكلات الجاهزة، التي تضررت بسبب القيود والاجراءات المفروضة للحد من انتشار الوباء. وحث الطباخون زملاءهم على قرع الأواني بالملاعق يوميا، عند الساعة السادسة مساء إلى أن يستجاب على مطالبهم. وفي مدريد تظاهر حوالي 200 طاه أمام البرلمان الإسباني لتسليط الضوء على أهمية قطاع المطاعم والفندقة في اقتصاد البلاد، إذ يساهم بنحو 6.2 في المائة من الناتج المحلي الخام، ويشغل أكثر من 1مليون و700 ألف شخص. نفس المظاهرات شهدتها مدينة نانت في شمال شرق فرنسا.
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