شاهد: الشرطة الأمريكية تعتقل صحافي شبكة "سي إن إن" خلال تغطية مباشرة

اعتقلت الشرطة الأمريكية عناصر فريق صحافي تابع لشبكة "سي إن إن" في مينيابوليس بمن فيهم المراسل عمر جمينيز، وقد كان الفريق بصدد تغطية وقائع الليلة الثالثة لأعمال العنف التي أعقبت مقتل جورد فلويد، وهو مواطن من الأمريكيين السود، على يد شرطي. وقد أطلق سراح العناصر الثلاثة للفريق الصحافي خلال أقل من ثلاث ساعات، بعد أن قدمت حاكمة مينيسوتا اعتذارها لرئيس الشبكة، واصفة استدعاء صحافيين للتحقيق بالـ"أمر غير مقبول". وظهر المراسل في الصورة هادئاً وهو يعلم الشرطة التي أحاطت به أنه يستطيع أن يقف في المكان الذي تحدده له الشرطة، وأنه كان ينقل الحدث على الهواء مباشرة، لكن الشرطة انتزعت منه المصدح وقيدته، وهو يسألهم عن سبب الاعتقال.
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