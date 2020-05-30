وباء كورونا: آخر المستجدات لحظة بلحظة

أودى فيروس كورونا المستجدّ ب 362,028 شخصا حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد وضعته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 19,00 ت غ الجمعة. وسُجّلت رسميّاً أكثر من 5,862,890 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافي من بينهم 2,420,600 شخص على الأقل. ولا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا إلاّ للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.