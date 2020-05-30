شاهد: عودة المصلين إلى مساجد إندونيسيا لأداء صلاة الجمعة بعد أسابيع من الإغلاق

شهد يوم أمس الجمعة عودة المصلين لمساجد إندونيسيا بعد أسابيع من إغلاقها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشهدت صلاة الجمعة انتشار أفراد الأمن بالمساجد الإندونيسية للتأكد من اتباع المصلين لقواعد التباعد الاجتماعي المفروضة.

وشددت السلطات على وجوب ارتداء المصلين للكمامات والتزام مسافة لا تقل عن متر واحد على الأقل بين كل منهم كما حظرت دخول الأطفال إلى المساجد.