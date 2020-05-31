شاهد: الفرنسيون والبريطانيون يستمتعون بإعادة فتح الحدائق والشواطئ

قررت السلطات الفرنسية إعادة فتح الحدائق العامة في باريسفي إطار إجراءات تخفيف تدابير الحجر للحد من تفشي فيروس كورونا. وانتهزت العديد من العائلات الفرصة لأخذ أطفالهم غلى الحدائق في الهواء الطلق. وابتداءً من 2 يونيو/ حزيران، سيتم إعادة فتح المطاعم والمقاهي الفرنسية وكذلك المعالم الأثرية والمتاحف وقاعات الحفلات الموسيقية والمسارح والشواطئ والمنتجعات وقاعات الرياضية والمسابح العامة.
نفس الأجواء شهدتها المملكة المتحدة التي تستعد لتخفيف إجراءات الإغلاق الأسبوع المقبل لكن البريطانيين. وخرج العشرات من الإنجليز إلى المساحات العمومية للإستمتاع بأشعة الشمس في جميع أنحاء البلاد. وأظهرت صور فيديو علوية الناس وهيم يأخذون حمامات الشمس على الشواطئ والتمتع في حدائق لندن.
وحثت الحكومة الجمهور على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي الصارمة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
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