شاهد: دمى لدببة عملاقة تستمتع بمغامرة السفينة الدوارة في مدينة ألعاب هولاندية

قامت مدينة ألعاب واليبي هولاند في هولاندا فيديو يظهر دمى دببة عملاقا وهي تركب لعبة السفينة الدوارة خلال فترة الحجر الصحي. وقالت مدينة الألعاب الهولندية بأنه خلال مرحلة الإغلاق جراء تفشي فيروس كورونا المستجد على الأقل هناك من يستمتع بالألعاب. وجلست دمى الدببة البنية على كراسي اللعبة. ودفعت لفات السفينة الدوارة ومنعطفاتها الدببة تتحرك كما لو كانت تتفاعل بالفعل مع هذه السفينة الدوارة وتستمتع بها.

وتتحرك السفينة الدوارة في مدينة ألعاب واليبي هولاند للتسلية بسرعة قصوى تبلغ 57 ميلاً في الساعة. ونشر المتنزه الفيديو على موقع فيسبوك ويوتيوب للاحتفال بإعادة فتحه بعد إغلاق مؤقت بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد.