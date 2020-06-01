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إيران

الصين تقول إن مظاهرات أمريكا تظهر "المرض المزمن" للعنصرية وإيران تدعو لوقف العنف ضد الشعب

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بقلم:  يورونيوز
عناصر من الشرطة الأمريكية أمام البيت الأبيض
عناصر من الشرطة الأمريكية أمام البيت الأبيض   -   حقوق النشر  Alex Brandon/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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قالت الصين الإثنين إن العنصرية "مرض مزمن في المجتمع الأميركي" في وقت امتدت الاحتجاجات إلى مختلف أنحاء الولايات المتحدة في أعقاب وفاة رجل أسود غير مسلح على أيدي الشرطة.

واعتبرت أن الاضطرابات تظهر "خطورة مشكلتي العنصرية وعنف الشرطة في الولايات المتحدة" بحسب تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية تجاو ليجيان في مؤتمر صحافي روتيني في بكين.

إيران تدعو لوقف العنف

دعت وزارة الخارجية الإيرانية الإثنين واشنطن إلى "وقف العنف" ضد شعبها إثر التظاهرات التي عمت مختلف أنحاء الولايات المتحدة احتجاجا على وفاة المواطن الأسود جورج فلويد أثناء توقيفه.

وقال المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي خلال مؤتمر صحافي في طهران متوجها الى الشعب الأميركي "لقد سمع العالم صوت مظلوميتكم ويقف الى جانبكم". وأضاف مخاطبا المسؤولين الأميركيين والشرطة "أوقفوا العنف ضد شعبكم ودعوهم يتنفسون".