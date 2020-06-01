شاهد: رجال الشرطة يقدمون تحية احترام للمتظاهرين الغاضبين في نيويورك

تستمر الاحتجاجات ضد وحشية قوات الشرطة في مدينة نيويورك الأمريكية حيث شارك الآلاف في مسيرات، وحاول العديد من المتظاهرين ورجال الشرطة الحفاظ على السلمية بعد أيام من الاضطرابات التي تسببت في حرق سيارات الشرطة واعتقال المئات.

وسار متظاهرون في عدة أحياء وهم يهتفون ووقفوا دقيقة صمت أمام مركز شرطة نيويورك. وحافظ رجال الشرطة على مسافة بينهم وبين المتظاهرين.

وفي ساحة باركليز سنتر، قام مسؤولان في الشرطة بتقديم تحية احترام بعد أن طالبهم المتظاهرون بذلك. ولكن بعد دقائق، هرعت مجموعة صغيرة من المتظاهرين إلى مركز تسوق قريب، ما دفع رجال الشرطة للتدخل وضرب المحتجين بهراوات في مشهد فوضوي.