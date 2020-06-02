في واشنطن، أوقف عشرات المتظاهرين بدون عنف مساء الاثنين لانتهاكهم حظر التجول الذي يبدأ عند الساعة السابعة مساء. وقال قائد شرطة سانت لويس بولاية ميزوري، إن أربعة شرطيين أصيبوا بالرصاص، أحدهم حالته خطيرة. وبعد تظاهرة سلمية نظمت بعد ظهر الاثنين، بدأ حوالي 200 شخص بإلقاء الحجارة والمفرقعات على الشرطة، قبل البدء في نهب المتاجر.
وأقر قائد الشرطة بأن رجاله ردوا بإطلاق "الذخيرة". وأمام هذه الاضطرابات التي تضاف الى أزمة فيروس كورونا المستجد، أعلن ترامب الإثنين بنبرة حازمة نشر "آلاف الجنود المدججين بالسلاح" في العاصمة وشرطيين لوقف "أعمال الشغب والنهب".
No Comment المزيد من
شاهد.. حفل موسيقي في إيطاليا على أرواح ضحايا فيروس كورونا
شاهد: مقتل 7 أشخاص على الأقل في فيضانات السالفادور
شاهد: رفع القيود في تركيا وإعادة فتح البازار الكبير في اسطنبول
شاهد: رجال الشرطة يقدمون تحية احترام للمتظاهرين الغاضبين في نيويورك
شاهد.. الكولوسيوم يفتح أبوابه من جديد.. وجدرانه مضاءة بألوان العلم الإيطالي
شاهد: طفل بريطاني من ذوي الاحتياجات الخاصة ينجح في إكمال سباق ماراثون خيري
شاهد.. احتجاجات في نيورورك ومساع للحفاظ على سلميتها
شاهد: سكان باريس يعودون إلى المتنزهات والحدائق بعد شهرين من إغلاقها
شاهد: إعادة فتح المسجد النبوي في المدينة المنورة أمام المصلين بعد شهرين من الإغلاق
شاهد: أطنان من القمامة تلوث بحيرة أماتيتلان في غواتيمالا
شاهد: دمى لدببة عملاقة تستمتع بمغامرة السفينة الدوارة في مدينة ألعاب هولاندية
شاهد: الفرنسيون والبريطانيون يستمتعون بإعادة فتح الحدائق والشواطئ
شاهد: مظاهرات تجتاح مدنا أمريكية للتنديد بمقتل مواطن أسود على يد الشرطة
شاهد: أول عرض سينمائي بعد شهرين من الإغلاق في البوسنة
شاهد: عودة المصلين إلى مساجد إندونيسيا لأداء صلاة الجمعة بعد أسابيع من الإغلاق
شاهد: تواصل الاحتجاجات العنيفة لليوم الثالث على التوالي في مينيابوليس الأمريكية
شاهد: الشرطة الأمريكية تعتقل صحافي شبكة "سي إن إن" خلال تغطية مباشرة
شاهد: أوركسترا باريس تقدم عرضا "متباعدا" في قاعة الفلهارمونية تحضيرا لرفع إجراءات الإغلاق
شاهد: أسوأ اجتياح للجراد في الهند خلال ثلاثة عقود
شاهد: عودة فن الشارع في باريس بعد الإغلاق المفروض بسبب كوفيد-19