رغم فرض السلطات الأمريكية لحظر التجول في العديد من المدن، خرج مئات المحتجين للتظاهر أمام البيت الأبيض الأمريكي والساحات القريبة منه. المتظاهرون نددوا بالعنصرية التي فجرها مقتل المواطن الأمريكي من أصول افريقية، جورج فلويد، خلال اعتقاله بطريقة وحشية من قبل شرطي في مدينة مينيابوليس في الـ 25 من الشهر الماضي.
No Comment المزيد من
شاهد: احتجاجات في نيويورك على الرغم من حظر التجول
شاهد: الحلاقون يرتدون بدلات واقية في صالونات الحلاقة الهندية لمنع انتشار كورونا
شاهد.. التلاميذ في سنغافورة يعودون إلى مدارسهم بـ "الكمامات"
شاهد.. الشرطة الأمريكية تنفذ حملة اعقالات لوقف حركة الاحتجاجات
شاهد.. حفل موسيقي في إيطاليا على أرواح ضحايا فيروس كورونا
شاهد: مقتل 7 أشخاص على الأقل في فيضانات السالفادور
شاهد: رفع القيود في تركيا وإعادة فتح البازار الكبير في اسطنبول
شاهد: رجال الشرطة يقدمون تحية احترام للمتظاهرين الغاضبين في نيويورك
شاهد.. الكولوسيوم يفتح أبوابه من جديد.. وجدرانه مضاءة بألوان العلم الإيطالي
شاهد: طفل بريطاني من ذوي الاحتياجات الخاصة ينجح في إكمال سباق ماراثون خيري
شاهد.. احتجاجات في نيورورك ومساع للحفاظ على سلميتها
شاهد: سكان باريس يعودون إلى المتنزهات والحدائق بعد شهرين من إغلاقها
شاهد: إعادة فتح المسجد النبوي في المدينة المنورة أمام المصلين بعد شهرين من الإغلاق
شاهد: أطنان من القمامة تلوث بحيرة أماتيتلان في غواتيمالا
شاهد: دمى لدببة عملاقة تستمتع بمغامرة السفينة الدوارة في مدينة ألعاب هولاندية
شاهد: الفرنسيون والبريطانيون يستمتعون بإعادة فتح الحدائق والشواطئ
شاهد: مظاهرات تجتاح مدنا أمريكية للتنديد بمقتل مواطن أسود على يد الشرطة
شاهد: أول عرض سينمائي بعد شهرين من الإغلاق في البوسنة
شاهد: عودة المصلين إلى مساجد إندونيسيا لأداء صلاة الجمعة بعد أسابيع من الإغلاق
شاهد: تواصل الاحتجاجات العنيفة لليوم الثالث على التوالي في مينيابوليس الأمريكية