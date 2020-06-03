رغم فرض السلطات الأمريكية لحظر التجول في العديد من المدن، خرج مئات المحتجين للتظاهر أمام البيت الأبيض الأمريكي والساحات القريبة منه. المتظاهرون نددوا بالعنصرية التي فجرها مقتل المواطن الأمريكي من أصول افريقية، جورج فلويد، خلال اعتقاله بطريقة وحشية من قبل شرطي في مدينة مينيابوليس في الـ 25 من الشهر الماضي.