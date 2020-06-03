لا تزال مدينة نيويورك الأمريكية على صفيح ساخن بسبب الاحتجاجات العنيفة التي انطلقت فيها وفي عشرات المدن بعيد مقتل جورج فلويد، وهو مواطن أمريكي من أصول إفريقية، قضى اختناقاً على يد شرطي أبيض خلال توقيفه. ووقعت مواجهات بين المحتجين والشرطة قبيل صدور قرار حظر التجول، الذي يخالفه محتجون بحسب ما تورده وكالات الأنباء العالمية. وقررت سلطات نيويورك -"المدينة التي لا تنام"- تمديد مدة حظر التجول حتى الأحد المقبل، وذلك يأتي بعد خروج المدينة من الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.