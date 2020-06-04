سار متظاهرون في العاصمة الأمريكية واشنطن العاصمة إلى مبنى الكابيتول الأمريكي احتجاجا على وفاة جورج فلويد في ولاية مينيسوتا، وطالبوا بتغيير القوانين لمنع المزيد من هذه الحوادث.

وعلى طول طريق المتظاهرين، بالقرب من البيت الأبيض، تمركز جنود وضباط من الوكالات الفيدرالية وهم يراقبون الحشد. وتمّ وضع حواجز حول مبنى الكابيتول، كما وقف عناصر الشرطة لحراسة المبنى.

ومع اقتراب موعد حظر التجول في واشنطن، دعا نشطاء المجتمع المدني المتظاهرين إلى العودة إلى منازلهم، وقد امتثل المتظاهرون للدعوة، مع تأكيد بعضهم على العودة للتظاهر أمام البيت الأبيض.