شاهد: عودة الحياة لكازينوهات لاس فيغاس بعد إغلاق كورونا

شهد منتصف ليل الخميس إعادة فتح بعض من أشهر كازينوهات مدينة لاس فيغاس الأمريكية بعد فترة من الإغلاق الذي فُرض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخضعت خطط الفتح الجزئي بالكازينوهات واالفنادق الكبرى لموافقة مجلس إدارة ألعاب المقامرات وذلك للتأكد من اتباع الإجراءات الصحية المفروضة للحيلولة دون تفشي عدوى الإصابة بالفيروس المستجد بين الزبائن.

وتتضمن الإجراءات الجديدة الحد من عدد المقامرين بكل طاولة بالإضافة إلى توفير محطات لغسل وتعقيم الأيادي وقياس حرارة الموظفين والضيوف على حد سواء.

وأدى الإغلاق إلى ارتفاع البطالة بقطاع المقامرة في لاس فيغاس بمعدل 28% كما قدرت الإحصاءات الرسمية خسارة الكازينوهات خلال تلك الفترة بمليارات الدولارات الأمريكية.