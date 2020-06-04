شاهد: الفلبين تحتفل باليوم العالمي للدراجات الهوائية بمرافق جديدة

احتفلت مدينة سان جوان الفلبينية يوم أمس الأربعاء باليوم العالمي للدراجات بافتتاح حارات جديدة واسعة بالطرقات لتشجيع المارة على قيادة الدراجات الهوائية عوضاً عن السيارات.
ويمتد عرض الحارات المخصصة للدراجين لحوالي أربعة كيلومترات لمساعدة السائقين على الوصول بسلام إلى مقاصدهم دون المخاطرة بنشر عدوى فيروس كورونا المستجد.
وقال فرانسيس زامورا، عمدة المدينة: "خلق حارات الدراجات الهوائية سيحمي الدراجين ويزيد التوعية بين سائقي السيارات تجاههم".
وأضاف زامورا بأن المساعدة على انتشار قيادة الدراجات الهوائية يزيد من الحفاظ على البيئة كما يعمل على رفع الصحة البدنية للسكان وحفظ التباعد الاجتماعي بينهم.
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