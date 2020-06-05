وزير الخارجية الفنزويلي: غوايدو موجود في السفارة الفرنسية في كراكاس

أعلن وزير الخارجيّة الفنزويلي خورخي أرييزا أنّ زعيم المعارضة خوان غوايدو موجود في السفارة الفرنسيّة في كراكاس، بعد ثلاثة أيّام من تلميح الرئيس نيكولاس مادورو إلى أنّ غريمه "مختبئ" في إحدى الممثّليات الدبلوماسيّة.

وردّاً منه على سؤال عمّا إذا كان المعارض ليوبولدو لوبيز موجوداً في مقرّ إقامة سفير إسبانيا، وما إذا كان غوايدو موجوداً داخل سفارة فرنسا، قال أرييزا "لا يُمكننا الدخول إلى مقرّ سفارة أيّ بلد كان - في هذه الحالة سفارتَي إسبانيا أو فرنسا"، مضيفاً أنّ الاعتقال بالقوّة "غير ممكن".

وأضاف "نأمل في أن تغير هاتان الحكومتان رأيهما وتسلمان هؤلاء الذين يريدون الإفلات من القضاء الفنزويلي".

وعبر أرييزا عن أسفه لهذا الوضع قائلا "إنه عار لدبلوماسية إسبانيا، وعار لدبلوماسية فرنسا ما يحصل، وستدفعان الثمن في وقت قريب جدا".

وفرنسا واسبانيا ضمن حوالى خمسين دولة في العالم اعترفت بغوايدو رئيسا بالوكالة بدلا من مادورو الذي تعتبر أنه انتخب في اقتراع شابته تجاوزات خطيرة. وكان مادورو ألمح الإثنين الى أن غوايدو قد يكون "مختبئا في سفارة" لكن معارضه نفى ذلك.