شاهد: الأمطار الغزيرة تغمر ساحة سان ماركو بالبندقية

غمرت مياه السيول أشهر ميادين مدينة البندقية بعدما ضربت عاصفة شمال إيطاليا أمس الخميس.
ووصل مستوى المياه بالمدينة إلى 116 سنتيمترا وهو ما يشير إلى أن المياه قد غمرت حوالي ربع مساحة المدينة العائمة فيما يعد موجة مد عالية ونادرة بالنسبة لهذا الوقت من العام.
وقام عدد من السياح بانتهاز الفرصة والتجول بأقدام عارية وسط المياه في ميدان سان ماركو الشهير.
وحذرت وكالة مراقبة البحار بالبندقية من مد آخر مساء اليوم الجمعة.
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