كولن باول: سأصوت لبايدن ولا يمكنني دعم ترامب "الكاذب"

أعلن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول الأحد أنه سيصوت للمرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر، مندداً بـ"أكاذيب" الرئيس دونالد ترامب.

وباول وزير الخارجية في عهد الرئيس الاسبق جورج بوش الابن وأول أمريكي من أصل إفريقي يشغل منصب رئيس الأركان في الجيش الأمريكي، ينتقد ترامب باستمرار. وفي 2016 أعلن أنه سيصوت لهيلاري كلينتون.

وقال باول لشبكة "سي إن إن" إنه "لم يكن باستطاعتي التصويت له (في 2016) وبالتأكيد لا يمكنني دعم الرئيس ترامب هذه السنة". وأضاف آسفاً "لدينا دستور وعلينا احترام الدستور والرئيس ابتعد عنه".

وتابع "لم أستخدم هذه الكلمة يوماً لأي من الرؤساء الأربعة الذين عملت معهم: إنه يكذب". ودان صمت الحزب الجمهوري حيال ترامب".

وكرر باول "إنه يكذب باستمرار"، داعياً كل الأمريكيين إلى التفكير في تاثيره على المجتمع وعلى مكانة الولايات المتحدة في العالم. وقال "فكروا واعتمدوا على حسكم السليم. اسألوا أنفسكم: هل هذا الأمر جيد لبلدي؟".

ورداً على سؤال عن الانتقادات التي وجهها لترامب إلى وزير الدفاع السابق جيم ماتيس الذي اتهم الرئيس بـ"تقسيم" الأمريكيين قال باول أن ذلك لا جدل حوله.

وصرح وزير الخارجية الأسبق "انظرا إلى ما فعله ليقسمنا" مشيراً إلى التوتر العرقي الذي تشهده الولايات المتحدة وكذلك إلى مكانتها في العالم.

وباول، الذي كان من أشد المدافعين عن غزو العراق، قدم في الخامس من شباط/فبراير 2003 أمام مجلس الأمن الدولي عرضاً كاملاً حول أسلحة دمار شامل يملكها العراق وشكلت ذريعة لغزو هذا البلد.

واعترف باول بأن ذلك "لطخ" سمعته. وقال "إنها وصمة لأنني أنا من قدم هذا العرض باسم الولايات المتحدة أمام العالم، وهذا سيبقى جزءاً من حصيلة عملي".

وفي تغريدة نشرها بعيد المقابلة، عاد ترامب إلى هذا الفصل.

وكتب الرئيس الأميركي "ألم يقل باول إن العراق كان يملك أسلحة دمار شامل؟ لم يكن يملكها لكننا ذهبنا الى الحرب".