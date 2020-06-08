عودة العالم الإيراني مجيد طاهري إلى طهران بعد إفراج واشنطن عنه

عاد العالم الإيراني مجيد طاهري صباح الإثنين إلى بلاده بعدما أفرجت عنه الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، على ما أوردت وكالة الطلبة للأنباء (إسنا) شبه الرسمية.

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري في استقبال طاهري لدى وصوله إلى مطار الإمام الخميني الدولي، بحسب الوكالة التي نشرت صورة للرجلين يخاطبان الصحافيين.

وسجن طاهري في الولايات المتحدة منذ 16 شهراً بعدما وجهت له تهمة انتهاك العقوبات الأميركية، وهو طبيب بحسب المصدر نفسه.

ويأتي إطلاق سراحه بعد إطلاق إيران سراح مايكل وايت، العسكري الأميركي السابق، الذي اعتقلته طهران مدّة سنتين تقريباً في عملية "تبادل" للأسيرين.