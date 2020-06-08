استخدم ضباط السجن الغاز المسيل للدموع لفض الاضطرابات في سجن سيدني الإثنين. وقالت مسؤولون في ولاية نيو ساوث ويلز إن الحادث الذي وقع في مجمع لونج باي الإصلاحي بدأ عندما قام ستة سجناء بالاعتداء على سجينين آخرين. وأظهرت صور فيديو جوية للسجن الضباط وهم يلقون قنابل الغاز المسيل للدموع في ساحة للتمارين الرياضية حيث كان السجناء يقفون.

ونُقل أحد السجناء إلى المستشفى بعد أن عضه كلب حراسة. وقالت مصلحة السجون إن الشجار نشب بسبب المخدرات.