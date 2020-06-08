شاهد: المتظاهرون المناهضون للعنصرية في روما يلتزمون الصمت لمدة ثماني دقائق

تظاهر المئات في روما الإيطالية أمس الأحد، حيث وقفوا ثماني دقائق من الصمت، وهي الدقائق الأخيرة من حياة المواطن الأميركي جورج فلويد، الذي قتل خلال عملية اعتقاله في نهاية الشهر الماضي. وأشعل قتل فلويد مئات المدن حول العالم، وأثار بلبلة كبيرة لناحية العنف الممنهج الذي تلجأ إليه الشرطة. في روما التي رافقت بروكسل البلجيكية ولندن البريطانية وكيبيك الكندية، رُفعت شعارات منددة بالعنصرية ومطالبة بالعدالة.