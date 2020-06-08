شاهد: الجراد يجتاح الهند ويقضي على 500 ألف هكتار من الأراضي الزراعية

في الفيديو أعلاه، يقرع المزارعون في الهند حاويات معدنية في محاولة لطرد أسراب الجراد الصحراوي التي دمرت بالفعل 500 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في غرب ووسط الهند هذا العام بحسب ما يقوله المسؤولون. وتعدّ الموجة الحالية أسوأ "اجتياح" للجراد تشهده الهند منذ ثلاثة عقود، تحديداً منذ عام 1993، الأمر الذي دفع بالسلطات إلى اللجوء إلى المبيدات الحشرية بكميات ضخمة جداً للحدّ من أضرارها.