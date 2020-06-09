ولايات ألمانية تفرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على الأشخاص القادمين من السويد

إعتمدت العديد من الولايات الألمانية فرض إجراءات الحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يومًا على الأشخاص الوافدين من السويد بسبب ارتفاع عدوى فيروس كورونا المستجد في الدولة الاسكندنافية.

وكانت ألمانيا قد فرضت إجراءات الحجر الصحي على الأشخاص الذين يصلون من خارج البلاد لأكثر من شهر حتى منتصف مايو- أيار الماضي، حيث شرعت حكومات بعض الولايات الألمانية في إعفاء الأشخاص القادمين من الدول الأوروبية من الحجر الصحي الذاتي. ولكن مع إستمرار تفشي وباء كوفيد-19 في بعض الدول الاسكندنافية، قررت العديد من الولايات الألمانية إعادة فرض الحجر الصحي الذاتي على الوافدين من السويد.

وأعلنت السويد عن 50 إصابة جديدة لكل 100 ألف ساكن على مدى سبعة أيام. واتبعت بافاريا الثلاثاء بالإضافة إلى ثلاث ولايات شمالية، شليسفيغ-هولشتاين ومكلنبورغ-فوربومرن وساكسونيا السفلى إجراء فرض الحجر الصحي.

واتبعت السويد استراتيجية مثيرة للجدل تجنبت الإغلاق والاحتواء خلال بداية إنتشار الفيروس في أوروبا ما أدى إلى ارتفاع معدل الوفيات جراء كوفيد-19 بالمقارنة مع عدد السكان. كما ارتفعت معدلات الإصابة المعلن عنها في السويد بشكل طفيف مؤخرًا لأن قواعد إجراء اختبار التشخيص بالإصابة بفيروس كورونا المستجد تغيرت قليلاً، مما سمح باختبار مجموعات جديدة من الأشخاص.