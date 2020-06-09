مسيرة احتجاجية في رام الله ضد خطة الضم الإسرائيلية

تظاهر مئات الفلسطينيين في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، ضد خطة إسرائيل الرامية إلى ضم مناطق في الضفة. ورفع المتظاهرون أعلاما فلسطينية ولافتات تعبر عن رفضهم للسياسة الإسرائيلية، ولخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخاصة بضم نهر الأردن، وعشرات المستوطنات الإسرائيلية.

وتتوافق الخطة الإسرائيلية مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المزعومة للسلام، المعروفة "بصفقة القرن"، والتي كشف عنها في كانون الثاني/يناير الماضي. وأشار نتنياهو إلى أنه سيشرع بتنفيذ خطة الضم ابتداء من الشهر المقبل.

وتنص خطة الضم على جعل ثلث مساحة الضفة الغربية التي احتلتها الدولة العبرية سنة 1967 تحت سيطرة إسرائيلية دائمة، بينما يمنح الفلسطينيون حكما ذاتيا موسعا في بقية الأراضي.

ويرفض الفلسطينيون الخطة الإسرائيلية ويصفونها بغير العادلة، ويريدون كامل الضفة الغربية لتكون جزء من الدولة الفلسطينية المستقلة. ودعا مسئولون فلسطينيون المحتجين خلال مسيرة يوم الإثنين إلى الاتحاد، في معارضتهم لخطة الضم الإسرائيلية.