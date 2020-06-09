مرشدو السياحة في إيطاليا يحتجون على نقص الدعم الاقتصادي

نظم مرشدو السياحة في روما احتجاجا سريعًا أمام مبنى البانثيون واعتصامًا خارج البرلمان الإيطالي الثلاثاء للتنديد على ما يعتبرونه نقصًا في الدعم الحكومي لقطاع السياحة. واحتج المتظاهرون وهم يرتدون ملابس سوداء بالركض على أقدامهم والهتاف بشعارات "بدون سياحة إيطاليا ستموت" "نحن صوت آثار روما".
ويقول المرشدون إنهم يشعرون بأنهم "مهمشون"، ويطالبون بمساعدة مالية من الحكومة بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدوها جراء إجراءات الإغلاق. كما عبروا عن أملهم في أن تستأنف السياحة مجراها الطبيعي. وخلال الأسابيع الأخيرة، دخلت إيطاليا المرحلة الثانية من إجراءاتها الصارمة لمكافحة جائحة فيروس كورونا وخففت بعض القيود مع بدء فتح المتاجر والمطاعم والمتاحف مرة أخرى. ولكن بالنسبة للكثير من عمال قطاع السياحة، فإن موسم 2020 قد انتهى فعليًا.
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