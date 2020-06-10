شاهد: السوريون في السويداء يتظاهرون ضدّ النظام واحتجاجاً على الحالة الاقتصادية

تعيش مدينة السويداء جنوب سوريا التي تسيطر عليها الحكومة مع مناطق أخرى على وقع احتجاجات نادرة مناهضة للنظام ضد الظروف المعيشية المتدهورة وتردي سعر الليرة السورية. وتراجعت قيمة الليرة السورية بسرعة مذهلة في الأيام الأخيرة في السوق غير الرسمية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد وإغلاق المتاجر. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن العشرات احتشدوا في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية في جنوب سوريا لليوم الثالث على التوالي. وقال رئيس المرصد رامي عبد الرحمن إن الاحتجاجات بدأت الأحد "بدعوات لتحسين الظروف المعيشية قبل أن تصبح المطالب أكثر سياسية".
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