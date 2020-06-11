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العالم

وباء كوفيد-19: آخر المستجدات العالمية لحظة بلحظة

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
عمال مقابر في المكسيك
عمال مقابر في المكسيك   -   حقوق النشر  Marco Ugarte/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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أودى فيروس كورونا بأرواح أكثر من 413 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة.

وتخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في أميركا اللاتينية مساء الأربعاء عتبة الـ70 ألف وفاة وسجّلت المكسيك عدداً قياسياً من الإصابات لامس الـ5000 إصابة.

في أميركا الشمالية سجلت الولايات المتحدة نحو ألف وفية خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة. وما زالت الولايات المتّحدة تسجّل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس يومياً، وهي تجد صعوبة في خفض هذا الرقم.

وبلغ عدد الإصابات الإجمالي في الولايات المتحدة مليونين بحسب جامعة جونز هوبكنز.

في أوروبا، عرض مجلس الوزراء الفرنسي مشروع قانون ينظم إنهاء حالة الطوارئ الصحية في 10 تموز/يوليو تتبعه فترة انتقالية من أربعة أشهر حيث يبقى من الممكن الاستمرار في فرض قيود.

أما المفوضية الأوروبية، الأربعاء إعادة فتح "تدريجية" للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي اعتبارا من 1 تموز/يوليو فيما يتواصل رفع اجراءات العزل في أوروبا كما حصل في موسكو.

09:53

لوفتهانزا تعلن أنها تنوي إلغاء 22 ألف وظيفة في العالم

أعلنت لوفتهانزا شركة الطيران الأوروبية الأولى التي تعاني من أزمة منذ انتشار وباء كوفيد-19 أنها تنوي إلغاء 22 ألف وظيفة في العالم، تمثل 16 بالمئة من موظفيها.
وقالت الشركة "سيكون لدينا عددا أقل ب22 ألف وظيفة بدوام كامل في مجموعة لوفتهانزا، نصفها في ألمانيا"، موضحا أنها تسعى أن تتجنب "قدر الإمكان" عمليات تسريح بدون تعويضات.
06:06

أكثر من 70 ألف وفاة بكوفيد-19 في أميركا اللاتينية

تخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في أميركا اللاتينية مساء الأربعاء عتبة الـ70 ألف وفاة، وفقاً لتعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات رسمية.

وأكثر من نصف هذه الوفيات سجّلت في البرازيل، الدولة التي حصدت فيها جائحة كوفيد-19 أرواح حوالى 40 ألف شخص بينهم 1274 مصاباً بالفيروس قضوا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

06:00

الولايات المتحدة تسجّل أكثر من ألف وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجّلت الولايات المتّحدة مساء الأربعاء 1082 حالة وفاة من جرّاء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجماليّ الوفيّات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى حوالى 113 ألف حالة وفاة، بحسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز.
وقالت الجامعة إن عدد الإصابات بالفيروس كورونا بلغ مليونين. وأظهرت بيانات  أنّ جائحة كوفيد-19 حصدت لغاية اليوم في الولايات المتحدة أرواح 112833 شخصاً من أصل حوالى مليوني مصاب.
وما زالت الولايات المتّحدة تسجّل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس يومياً، وهي تجد صعوبة في خفض هذا الرقم. وحتى شهر خلا كانت ثلاث ولايات تقع على الساحل الشرقي للبلاد هي نيويورك ونيوجيرسي وماساتشوستس تختصر لوحدها نصف عدد الوفيات المسجّلة في سائر أنحاء الولايات المتّحدة، لكن مذاك انتقلت بؤرة الوباء إلى ولايات الغرب الأوسط والجنوب وقسم من الغرب.
05:58

حصيلة وفيات كوفيد-19 في المكسيك تتجاوز 15 ألفاً

أعلنت الحكومة المكسيكية مساء الأربعاء أنّ حصيلة فيروس كورونا في البلاد تجاوزت 15 ألف حالة وفاة، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 4800 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية في حصيلة يومية قياسية.
وقال المسؤول في وزارة الصحّة خوسيه لويس ألوميا خلال مؤتمر صحافي إنّ كوفيد-19 حصد خلال 24 ساعة أرواح 708 أشخاص لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 15357 وفاة.
وأضاف أنّ إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 129.184 شخصاً بعدما تأكّدت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 4833 إصابة، في حصيلة يومية قياسية.