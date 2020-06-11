شاهد: استخدام "الروبوت النادل" للحفاظ على التباعد الاجتماعي في هولندا

يسعى صاحب مطعم للأطعمة الآسيوية في هولندا للاستفادة من روبوتات صينية يمكنها القيام بعمل النادل وهو ما ظهرت أهميته في ظل محاولات الحفاظ على التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. ويقول صاحب المطعم إن الروبوتات معدة للتحرك إلى الطاولات بشكل أوتوماتيكي عبر التحكم بالألواح الإلكترونية الذكية المتصلة بها. ويمكن لتلك الروبوتات المساعدة في تقديم المشروبات والمأكولات المختلفة كما تساعد في جمع الأطباق والأكواب وتنظيف الطاولات.
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