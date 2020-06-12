بدأت جمعية لراكبي الدراجات، بزرع نحو 300 علامة إرشادية مرورية على طول الطرق، في العاصمة الفرنسية باريس، لإرشادهم خلال قيادتهم دراجاتهم، لضرورة الحذر أو تغيير الاتجاه وما شابه.

جون سيباسيتان كاتيير، رئيس الجمعية، ألمح إلى أنه خلال الانتخابات المحلية الماضية، عمل كل مرشح على تضمين مشروع للدراجات في حملته الانتخابية، وأن ما نسبته 50 بالمئة سنويا هي نسبة زيادة عدد راكبي الدراجات في باريس.

لولا فيرميل، والتي تستخدم الدراجة في تنقلاتها منذ عامين تقريبا، تحدثت عن عدم تلقي راكبي الدراجات الاحترام المطلوب، أو الخدمات التي تناسب وسيلتهم بالتنقل، خاصة مع قلة العلامات الإرشادية، والتي يختلف توزيعها من منطقة إلى أخرى.