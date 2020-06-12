سيدة أوكرانيا الأولى تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت أولينا زيلينسكا زوجة الرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي عن إصابتها بفيروس كورونا.

وأكدت السيدة الأوكرانية الأولى في منشورها على أنستغرام، بأن نتائج فحص زوجها وأبنائها كانت سلبية، منوهة إلى أنها تشعر بالرضا بهذه النتيجة، وتتلقى العلاج، وتخضع لحجر صحي، وعزل عن بقية أفراد الأسرة حتى لا تعرضهم للخطر.

من صفحة زيلنيسكا على انستغرام instagram

وكانت أوكرانيا قد أحصت نحو 29000 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، توفي منها نحو 870 حالة.

كما بدأت الحكومة تدريجيا برفع القيود المفروضة على الحركة والأعمال منذ نهاية شهر مايو، تم فيها استئناف رحلات النقل العمومي وفتحت مراكز التسوق وصالات الألعاب الرياضية أبوابها.