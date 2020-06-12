تظاهر عدد من ضباط الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس ضد اتهام البعض منهم بانتهاج العنف والخروج عن القانون والعنصرية. وتأتي المظاهرة بعد تصريحات وزير الداخلية الفرنسي بشأن وجود الالتزام بمعاقبة عناصر الشرطة المخالفة للقانون لتحقيقات وعقوبات صارمة. وتنتشر الاحتجاجات المناهضة لعنف الشرطة في جميع أنحاء العالم في أعقاب مقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد على يد الشرطة أثناء توقيفه في ولاية مينيسوتا.
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