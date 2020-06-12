عاجل
euronews_icons_loading
مظاهرة لعناصر شرطة فرنسا في العاصمة باريس

تظاهر عدد من ضباط الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس ضد اتهام البعض منهم بانتهاج العنف والخروج عن القانون والعنصرية. وتأتي المظاهرة بعد تصريحات وزير الداخلية الفرنسي بشأن وجود الالتزام بمعاقبة عناصر الشرطة المخالفة للقانون لتحقيقات وعقوبات صارمة. وتنتشر الاحتجاجات المناهضة لعنف الشرطة في جميع أنحاء العالم في أعقاب مقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد على يد الشرطة أثناء توقيفه في ولاية مينيسوتا.

No Comment المزيد من