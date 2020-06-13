إصابات جديدة بكورونا في الإمارات

سجّلت الإمارات السبت 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة ليرتفع عدد الحالات المسجلة في الدولة الخليجية إلى 41990 بينها 288 وفاة.

وأعلنت الإمارات عن تعافي 815 شخصا ما يرفع عدد المتعافين إلى 26761.

وكانت الإمارات خففت إجراءات الحد من التنقل المرتبطة بمكافحة الفيروس الشهر الماضي بعد أسابيع من الاغلاق التام لوقف التفشي.

وأعلنت دائرة السياحة في دبي هذا الشهر أنها تتوقع عودة السياح إلى دبي "قريبا" مع تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتعتمد دبي على السياحة بشكل كبير، ويزورها نحو 16 مليون شخص سنويا.

وفي 2 حزيران/يونيو أعلنت إمارة دبي السماح بعمل المراكز التجارية والشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 100%.