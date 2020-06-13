شاهد.. جداريات بـ "درجات الأسود" تغطي أشهر أزقة تورنتو

العشرات من فناني الشوارع رسموا على جدران أحد الأزقة في مدينة تورنتو الكندية، بتقنية ظلال اللونين الأسود والرمادي في محاولة لإيصال رسالة تضامن مع المتظاهرين ضد العنصرية، بعد حادث وفاة الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد شرطي أمريكي خلال عملية اعتقاله.
وتناقض اللوحات الجديدة مع سابقاتها التي تميزت بالألوان الزاهية، التي لطالما زينت المنطقة التي تحظى بشعبية لدى السياح.
No Comment المزيد من
شاهد.. قبور خالية في أحد أشهر شواطئ البرازيل احتجاجا على تعامل السلطات مع كورونا
شاهد: أسبوع من الاحتجاجات حول العالم ضد مقتل جورج فلويد
شاهد: أستراليا تلجأ إلى الطائرات المسيرة لحماية السلاحف من الانقراض
شاهد: فرنسيون يصممون قبعات ضخمة للحفاظ على التباعد الاجتماعي
شاهد: شرطة فرنسا تتظاهر تنديداً بتصريحات وزير الداخلية
شاهد: رسالة مغربية خاصة للتوعية بإجراءات السلامة من كوفيد-19
شاهد.. وضع علامات مرورية في باريس لإرشاد "الدراجين"
شاهد.. نافورة جنيف الشهيرة "جيت دو" تعود للحياة من جديد
شاهد.. مدرسة بحرينية تخرج طلابها في حلبة "فورمولا 1" بسبب "كورونا"
شاهد: استخدام "الروبوت النادل" للحفاظ على التباعد الاجتماعي في هولندا
شاهد: السيول تغمر أجزاء واسعة من جنوب الصين
شاهد: السوريون في السويداء يتظاهرون ضدّ النظام واحتجاجاً على الحالة الاقتصادية
شاهد: استئناف العمل جزئيا في قاعات الحلاقة في العاصمة الفلبينية مانيلا
شاهد:هيوستن تودع جورج فلويد في جنازة مهيبة
مرشدو السياحة في إيطاليا يحتجون على نقص الدعم الاقتصادي
شاهد: شوارع بغداد شبه مهجورة بسبب كورونا
شاهد: شرطة نيبال تستخدم خراطيم المياه لتفريق احتجاج على تدابير كورونا
شاهد: ابتكار قناع يُظهر بسمة من يضعه في بلجيكا.. ومستشفيات الأطفال معجبة به
شاهد: متظاهرون يستلقون على بطونهم للتنديد بالعنصرية
شاهد: مظاهرات في بلجيكا ضد العنصرية