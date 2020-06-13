شاهد.. جداريات بـ "درجات الأسود" تغطي أشهر أزقة تورنتو

العشرات من فناني الشوارع رسموا على جدران أحد الأزقة في مدينة تورنتو الكندية، بتقنية ظلال اللونين الأسود والرمادي في محاولة لإيصال رسالة تضامن مع المتظاهرين ضد العنصرية، بعد حادث وفاة الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد شرطي أمريكي خلال عملية اعتقاله.

وتناقض اللوحات الجديدة مع سابقاتها التي تميزت بالألوان الزاهية، التي لطالما زينت المنطقة التي تحظى بشعبية لدى السياح.