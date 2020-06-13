شاهد: أستراليا تلجأ إلى الطائرات المسيرة لحماية السلاحف من الانقراض

لجأت السلطات الأسترالية إلى استخدام الطائرات المسيرة لتصوير وتتبع عملية تكاثر السلاحف المعرضة للانقراض بجزيرة رين في شمال البلاد.

ويقطع حوالي 60 ألف سلحفاة خضراء مئات الكيلومترات إلى تلك المنطقة لوضع بيضها كل عام.

ووفر الاعتماد على الطائرات معلومات جديدة أظهرت زيادة عدد تلك السلاحف بحوالي 50% عن العدد المتاح سابقاً.

ومكنت الصور التي التقطتها الطائرات العلماء من تتبع ورؤية السلاحف أثناء سباحتها في مياه المحيط الصافية.