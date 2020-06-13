شاهد: أسبوع من الاحتجاجات حول العالم ضد مقتل جورج فلويد

شهد الأسبوع الماضي عاصفة من الاحتجاجات ضد العنصرية في العديد من مدن وعواصم العالم إثر مقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد على يد شرطي في ولاية مينيسوتا يوم 25 مايو - أيار.

وفي العاصمة البلجيكية بروكسل، خرج حوالي عشرة آلاف متظاهر في وقفة احتجاجية أمام مقر دار القضاء الرئيسية للتنديد بالواقعة وإلقاء الضوء على تاريخ الملكية البلجيكية العنصري ضد الأفارقة في الكونغو الديمقراطية.

وفي مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، خرج الآلاف لتأبين جثمان فلويد مطالبين السلطات بمكافحة كافة أشكال العنصرية بالبلاد.

ولا زالت العديد من الدول تعاني من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد وتبعياتها، فتظاهر برازيليون ضد سياسة الرئيس جائير بولسونارو في مواجهة الوباء عبر حفر قبور بشاطئ مدينة ريو دي جانيرو الشهير "كوباكابانا".

وكتب المحتجون على لافتة كبيرة "البرازيل تسير عكس اتجاه العالم كله" كما كتبوا على لافتة أخرى "البرازيل، بلد القبور" في إشارة لارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس إثر إصرار الحكومة على عدم تطبيق إغلاق عام للحد من انتشاره.