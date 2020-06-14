شاهد: آلاف الفرنسيين يتظاهرون للتنديد بعنف الشرطة

تظاهر آلاف الأشخاص في أنحاء فرنسا السبت للتنديد بالعنصرية والعنف الذي يتهمون الشرطة بممارسته وسط تصاعد الغضب الشعبي إزاء شكاوى تطال عناصر من الجهاز وفي أعقاب وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة.

وتجمع آلاف المتظاهرين في وسط باريس بعد ظهر السبت تلبية لدعوة من مجموعة ضغط تمثل أداما تراوري، الشاب الأسود البالغ من العمر 24 عامًا والذي قضى عام 2016 أثناء توقيفه.

وجاءت التظاهرات في نهاية أسبوع ذكرت فيه هيئة تراقب عمل الشرطة إنها تلقت نحو 1500 شكوى بحق شرطيين العام الماضي، نصفها تتهمهم بالعنف