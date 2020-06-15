فيديو: بعد الحظر الذي فرضه كورونا.. طائرات شركة إيزي جيت إلى السماء مجددا

بدأت الاثنين شركة إيزي جيت للرحلات الجوية منخفضة التكلفة بإعادة تسيير أول رحلة لها منذ توقفها يوم 30 مارس – آذار الماضي بسبب إغلاق المطارات الذي فُرض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبدأت الشركة البريطانية برحلة من مطار غاتويك في العاصمة لندن إلى مدينة غلاسغو الاسكتلندية.

وألزمت الشركة المسافرين بارتداء الأقنعة الواقية من عدوى الفيروس بينما طمأنتهم لسلامة السفر خلال الوقت الراهن.

وستستمر الشركة في تسيير الحد الأدنى من رحلاتها داخل بريطانيا وإلى فرنسا وسويسرا والبرتغال.

وتعرض نشاط الشركة لمتاعب إثر إعلان السلطات البريطانية عن ضرورة إخضاع جميع القادمين إلى بريطانيا لعزل مدته 14 يوماً.