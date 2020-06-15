توجهت أول رحلة للسياح الألمان الإثنين إلى جزر البليار لاختبار إجراءات السلامة الجديدة للمسافرين، حيث غادرت من دوسلدورف متجهة إلى بالما دي مايوركا. وسمحت جزر البليار الإسبانية لآلاف السائحين الألمان بالسفر في الخامس عشر من يونيو / حزيران في تجربة لمدة أسبوعين للسياحة بموجب لوائح جديدة ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.
تأتي الخطة التجريبية قبل إعادة فتح الأرخبيل وبقية البلاد أمام السياحة الدولية بداية من الأول من يوليو / تموز.
ومن خلال اتفاقية مع شركة تي يو آي الألمانية وشركات سياحة وطيران أخرى، سيتم السماح لما يصل إلى 10900 ألماني بدخول الأرخبيل.
فتحت الحدود في جميع أنحاء أوروبا الإثنين بعد ثلاثة أشهر من إغلاقها بسبب فيروس كورونا الذي بدأ بشكل عشوائي في مارس / آذار. لكن العديد من القيود لا تزال قائمة، ومن غير الواضح كيف سيكون الأوروبيون حريصون على السفر هذا الصيف وما زالت القارة مغلقة أمام الأمريكيين والآسيويين والسياح الدوليين الآخرين.
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