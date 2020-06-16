شاهد: حديقة حيوان لندن تفتح أبوابها مجدداً بعد أسابيع من الإغلاق بسبب كورونا

فتحت الاثنين حديقة حيوان لندن أبوابها من جديد أمام الجمهور بعد إغلاق دام 13 أسبوعًا ضمن إجراءات العزل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبدأ الزائرون يتوافدون إليها بعد فقدت ملايين الجنيهات من العائدات منذ إغلاقها في آذار / مارس.

وقد فتحت الحديقة أبوابها لكن بقيود مثل تحديد عدد الوافدين إليها وجعل مسارات الحركة باتجاه واحد ووضع علامات على الأرض لتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.