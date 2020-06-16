باشر مستشفى يوآن ببكين باجراء اختبارات لآلاف الأشخاص يوم الاثنين بعد أن أكدت الصين إكتشاف 49 شخصاً مصاباً بعدوى فيروس كورونا المستجد بدون ظهور أعراض عليهم.

ومن بين الحالات الجديدة، تم الإبلاغ عن 36 حالة في سوق للجملة يزود العاصمة الصينية بمعظم إحتياجاتها من اللحوم والخضروات .

وأعلنت الصين عن 4634 حالة وفاة بفيروس كورونا بين 83181 إصابة.