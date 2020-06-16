"لن تمرّ.." هكذا ردّت وزيرة مصرية على "إهانة" عمال مصريين في ليبيا

قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم عبيد الاثنين أن "إهانة" عمال مصريين في ليبيا على يد "مرتزقة" أوقفوهم هو أمر "لن يمر".

وكانت الوزيرة تعلق على فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة يظهر فيه مصريون موقوفون في ليبيا من قبل أشخاص يعتقد أنهم موالون لحكومة الوفاق الوطني.

وفي هذا الفيديو، يقف العمال المصريون رافعين أيديهم الى أعلى ويُجبَرون على ترديد عبارات تتضمن إهانة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأكدت الوزيرة في تصريحات لقناة صدى البلد التلفزيونية أنها "شعرت بغضب شديد عندما رأت هذا الفيديو وشاهدت عمالة مصرية بسيطة لا حول ولها ولا قوة تُعامَل بهذه المهانة من قبل مرتزقة أوقفوهم".

وأضافت أنها مقتنعة "كمواطنة مصرية" أن هذا الأمر "لن يمر".

وشددت على أن "الدولة المصرية بكل مؤسساتها وأجهزتها تضع حماية المصريين على رأس أولوياتها" سواء في الداخل أو الخارج.

وأشارت في هذا السياق إلى أن مصر سبق أن شنت "ضربات جوية في ليبيا في العام 2015 رداً على ذبح 22 (قبطياً) مصرياً" على يد مجموعة تابعة لتنظيم الدولة الاسلامية في مدينة سرت الساحلية الواقعة شرق البلاد.

وقالت إن "الدولة المصرية لا تصمت في ما يتعلق بأي تعدّ على المصريين في الخارج".

وتدعم مصر المشير خليفة حفتر والبرلمان الليبي القائم في شرق ليبيا في مواجهة حكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج وتعترف بها الأمم المتحدة.