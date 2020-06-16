شاهد: الممرضات الإسبانيات في الشوارع للمطالبة بتحسين نظام الرعاية الصحية

تظاهرت الممرضات في مدينة برشلونة الإسبانية لتذكير الحكومة عقب تراجع أزمة وباء كوفيد-19 بأهمية الرعاية الصحية العمومية والمطالبة بإعادة النظر في السياسات المطبقة. ورفعت الممرضات لافتات كتب عليها "كم يجب أن يموت؟ المزيد للتحرك؟" في إشارة إلى عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد. ،عبرت بعض المتظاهرات عن تذمرهن من سوء الأوضاع وقلة الامكانيات في المستشفيات العمومية. بالإضافة إلى المشاكل الصحية التي تعاني منها الكثير من الممرضات بسبب الضغط في العمل.