تظاهر محتجون في عدة مدن هندية ضد الصين، بعد اشتباك حصل بين جنود من كلا الطرفين في الهملايا، أدى لوقوع نحو 20 جنديا هنديا.

وحصل الاشتباك في منطقة لاداخ المتنازع عليها، وأكد مسؤولون هنود أن الاشتباك تم بالأيدي والحجارة، وأن أيا من الطرفين لم يستخدم الرصاص في الاشتباك، وهي المواجهة الأولى منذ العام 1975 التي يقع فيها قتلى.

وطالب المتظاهرون بمقاطعة البضائع الصينية، كما أحرقوا بضائع ومنتجات تستوردها الهند من الصين.